- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, acuza Guvernul ca minte și falsifica cifre. Asta dupa ce executivul a anunțat ca nu are bani pentru a dubla alocațiile, pentru a majora pensiile cu 40% sau pentru a mari salariile profesorilor, așa cum a promis cand a trecut bugetul prin angajarea raspunderii. "Sper…

- "Dupa ce a refuzat dublarea alocațiilor, Guvernul Orban a incercat sa ii pacaleasca pe parinți și pe copii cu o majorare de 30 de lei, adica 20% din cat ar fi trebuit. Insa, surpriza totala, aflam acum ca și OUG de majorare a alocațiilor cu 20% are grave probleme de legalitate! Guvernul PNL,…

- In cadrul emisiunii "Punctul Culminant", Victor Ponta i-a explicat jurnalistului Victor Ciutacu faptul ca reintroducerea starii de urgenta din 15 iulie "tema principala in Parlament". Cred ca ar fi o catastrofa. Astazi asta era tema principala in Parlament. Tema era 15 iulie reintroducerea…

- "Ne-am rugat de 4 luni de Guvernul Orban sa sprijine INDUSTRIA ALIMENTARA ROMANEASCA / am facut lege in Parlament pe care ei au atacat-o la CCR / am organizat intalniri si am tras semnale de alarma alaturi de producatori si de presa = DEGEABA! Guvernul Orban are ca misiune sa DISTRUGA Economia…

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI si unul dintre apropiatii PSD, s-a dus miercuri la Parlament cu scopul de a-l convinge pe liderul social-democrat Marcel Ciolacu sa voteze prelungirea starii de alerta. Intalnirea a avut loc miercuri dimineata in biroul lui Ciolacu. Voturile PSD sunt decisive. Guvernul…

- "Nelu Tataru a inceput sa se comporte la fel ca Ludovic Orban - NU a acordat prima promisa ( chiar de Presedintele Iohannis) lucratorilor de la Ambulanta - desi acestia au fost in prima linie a luptei cu Pandemia de Covid 19! Tataru - da banii oamenilor de la Ambulanta !!!! Nu te comporta…

- Camera Deputatilor va dezbate, miercuri, Ordonanta Guvernului prin care dublarea alocatiilor copiilor a fost amanata de Executivul Orban pana la 1 august. Dupa respingerea in Parlament, proiectul merge la promulgare, la seful statului, care o poate ataca la CCR sau o poate retrimite in Legislativ. In…