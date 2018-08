Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a firmat ca Iohannis a comis un "complex de abateri" prin faptul ca blocheaza orice initiativa a coalitiei aflate la putere"Discutia despre suspendare e despre un complex de abateri ale presedintelui, faptul ca si-a facut un obicei de a bloca si intarzia orice intitiativa…

- Liderii coaliției de guvernare, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, flutura tot mai intens steagul suspendarii președintelui Klaus Iohannis. Cateva calcule destul de seci ne arata, insa, ca PSD și ALDE se expun unui risc major, daca vor proceda la suspendarea președintelui in plina vara.Citește…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca este de acord cu suspendarea președintelui Klaus Iohannis, avand deja o discuție cu Liviu Dragnea, in acest sens. Tariceanu a explicat ca singura problema este legata de prezența parlamentarilor coaliției, pentru ca mulți sunt in concedii.”Inainte…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si-a delegat atributiile, in perioada 9-11 iulie, catre senatorul PSD Adrian Tutuianu, cu toate ca luni, potrivit anuntului facut de liderul PSD Liviu Dragnea, coalitia PSD-ALDE ar urma sa ia o decizie cu privire la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis.…

- In plin scandal privind suspendarea lui Klaus Iohannis, președintele Senatului și-a delegat atribuțiile, forul urmand sa fie condus, in perioada 9-11 iulie de Adrian Țuțuianu, unul dintre cei patru vicepreședinți.Plecarea lui Calin Popescu Tariceanu vine in contextul in care Liviu Dragnea…

- Scenariul suspendarii președintelui a fost relansat la sfarșitul saptamanii de catre liderul PSD, Liviu Dragnea, nemulțumit ca președintele Klaus Iohannis nu a semnat inca decretul de revocare al șefei DNA. Care sunt șansele ca un astfel de demers sa fie pus in aplicare? In actualul context politic,…

- Senatorul PSD Liviu Marian Pop, fost ministru al Educatiei, a incercat sa faca pe sociologul. El face un sondaj pe Facebook prin care le cere oamenilor sa se exrime daca sunt sau nu de acord cu suspendarea președintelui Klaus Iohannis pentru refuzul constant de a nu emite decretul de revocare a procurorului-șef…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca exista informatii ''aproape certe'' ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a sefului statului, Klaus Iohannis. …