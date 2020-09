ALDE solicită amânarea începerii școlii până după alegerile locale. Tăriceanu: Haosul continuă Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, solicita guvernanților sa amane inceperea anului școlar, dupa ce DSP-urile din țara au publicat situația epidemiologica pentru fiecare localitate in parte. „Haosul din invațamant continua. Azi guvernul Iohannis-Orban a facut publica harta dupa care se vor aplica scenariile. Știți care, alea pe culori. In general harta e verde, deci școlile vor incepe cu prezența fizica. In București vad ca este scenariul galben, jumatate online, jumatate acasa, adica struțo-camila”, scrie pe Facebook Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE este de parere ca insistența guvernului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

