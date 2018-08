Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele ALDE, Andrei Gerea, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu exista probleme in colaborarea PSD-ALDE, coalitia fiind una solida, in contextul in care Liviu Dragnea a spus ca are informatii ca presedintele Klaus Iohannis vrea sa il convinga pe Calin Popescu Tariceanu sa rupa alianta.

- Vicepreședintele ALDE, Andrei Gerea, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu exista probleme in colaborarea PSD-ALDE, coaliția fiind una solida, in contextul in care Liviu Dragnea a spus ca are informații ca președintele Klaus Iohannis vrea sa il convinga pe Calin Popescu Tariceanu sa rupa alianța."Noi…

- Deși relațiile de la varful coaliției PSD-ALDE se afla inca intr-o situație mai mult decat delicata, dupa ce Alianța s-a opus, in spatele ușilor inchise, atat adoptarii unei Ordonanțe de Urgența privind amnistia și grațierea, cat și oportunitații declanșarii procedurii de suspendare a președintelui…

- Liviu Pop a scris, pe Facebook, ca face acest sondaj in calitate de cetatean al Romaniei, nu ca om politic. "Credeti ca domnul presedinte Klaus Werner Iohannis trebuie suspendat pentru ca nu respecta decizia Curtii Constitutionale a Romaniei cu privire la revocarea doamnei Laura Codruta Kovesi?",…

- Gabriel Vlase a depus, joi, juramantul la Palatul Cotroceni pentru a fi investit in funcția de director al Serviciului de Informații Externe, dupa ce cu o zi in urma plenul reunit al Parlamentului i-a acordat votul de incredere.Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar fi discutat in mai multe cercuri politice despre o posibila retragere a partidului de la guvernare și ruperea coaliției cu PSD in toamna, au declarat pentru G4Media.ro surse politice.De altfel, Tariceanu a dat in ultima perioada mai multe semnale…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat luni, dupa o intalnire cu Liviu Dragnea, ca "nu am discutat de nici un fel de OUG pe modificarea codurilor. Vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. Nici asumarea raspunderii guvernului pe codul...

- "M-as referi la europarlamentare care va fi un dezastru pentru partidele de dreapta daca nu va fi gasita o solutie politica. Fiecare va incerca sa obtina ceva mai mult decat data trecuta. Europarlamentarele vor fi un test important. (...)Trebuie o mare alianta pe dreapta in care sa intre toate partidele…