- Vicepreședintele ALDE, Andrei Gerea, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu exista probleme in colaborarea PSD-ALDE, coaliția fiind una solida, in contextul in care Liviu Dragnea a spus ca are informații ca președintele Klaus Iohannis vrea sa il convinga pe Calin Popescu Tariceanu sa rupa alianța."Noi…

- Suspendarea lui Iohannis, motiv de disputa in coaliție. In timp ce social-democrații cer, in continuare, suspendarea președintelui, partenerii din ALDE incearca sa calmeze spiritele. Liderii PSD invoca faptul ca președintele nu a numit un șef la DIICOT, deși a trecut de avizul CSM, dar și faptul ca…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit despre tensiunile care exista intre ALDE și PSD in privința guvernarii comune. In ultimul timp au existat mai multe tipuri de zvonuri care se invarteau in jurul acestei probleme, avand in vedere mai ales faptul ca, luni, cele doua formațiuni…

- Potrivit unor surse din coalitia de guvernare, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se opune suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din doua motive. In primul rand, se razbuna pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD s-a opus ca Tariceanu sa fie candidatul comun sustinut de coalitia PSD-ALDE la prezidentialele…

- Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Viorica Dancila, trei oameni cu cele mai inalte functii in statul roman dupa presedintele Klaus Iohannis, au decis sa refuze vineri invitatia de a participa la receptia organizata de ambasada SUA din Bucuresti de Ziua Americii. Presa a speculat ca presedintele…

- Dorința lui Calin Popescu Tariceanu de a candida la președinție ii ofera președintelui Iohannis un nou mandat fara probleme și distruge, pas cu pas, majoritatea PSD-ALDE, a afirmat vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu RaețchiDorința lui Calin Popescu Tariceanu de a candida la președinție…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila refuza sa participe la receptia organizata, vineri seara, de ambasada SUA cu ocazia Zilei Independentei. Sursele citate de Mediafax au precizat ca nici presedintele Senatului, Calin Popescu…