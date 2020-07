Stiri pe aceeasi tema

- "Exista mai multe masuri in analiza" Foto: gov.ro Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca exista mai multe masuri în analiza, indicând, printre altele, obligativitatea purtarii mastii si în spatii foarte aglomerate aflate în aer liber. "Exista mai multe…

- In Franța, purtarea maștilor in spațiile publice inchise este tot mai aproape sa devina obligatorie. Președintele Emmanuel Macron a anunțat, in interviul acordat dupa ceremonia de Ziua Naționala a Franței, ca este favorabil acestei masuri care s-ar putea aplica de la 1 August.

- Sunt exceptați copiii sub 5 ani. Nu și varstnicii peste 65 Ordinul privind obligativitatea purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si privind spalarea manilor, pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta, a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial.…

- Ziarul Unirea EXCEPȚII la obligativitatea purtarii maștii și ce inseamna triaj epidemiologic: Regulile anunțate de Ministerul Sanatații Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativitații purtarii mastii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea…