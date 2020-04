Stiri pe aceeasi tema

- Noua mari spitale europene au lansat un apel la ajutor din cauza unei penurii de medicamente pentru pacientii atinsi de covid-19 si isi indeamna guvernele la mai multa ”cooperare” in vederea ”garantarii aprovizionarii regulate” cu produse medicale, relateaza AFP.

- Doua spitale din Timișoara, cel Județean de Urgența și cel de Boli Infecțioase, au refuzat internarea unui barbat de 49 de ani diagnosticat cu pneumonie. La șase zile dupa primul diagnostic, barbatul a murit, fiind confirmata totodata infectarea cu...

- Premierul Ludovic Orban a precizat ca Executivul lucreaza la punerea in practica a pregatirii graduale a spitalelor in funcție de infecțiile cu COVID, avand in vedere trei etape, ultima fiind destinata exclusiv ca in fiecare județ sa existe un spital dedicat pacienților cu coronavirus.Citește…

- Primaria Sibiu propune, pentru a reduce impactul economic al crizei cauzate de COVID-19, suspendarea plații taxei hoteliere, timp de 6 luni, și reducerea taxei de parcare cu 50% pentru locurile inchiriate de unitațile de cazare turistica de la autoritațile locale.„Sibiul este un oraș turistic,…

- CARAS-SEVERIN – In contextul in care ministrii din Guvernul Orban au intrat in contact cu senatorul liberal infectat cu coronavirus, șeful de la Interne reactioneaza exact asa cum i-a sfatuit pe romani! In sedinta Biroului Politic National al PNL de luni, 9 martie 2020, au fost prezentati candidatii…

- Dupa ce Instituția Prefectului a trimis o comunicare referitoare la situația coronavirusului in județ, conform careia patru persoane au fost declarate vindecate, europarlamentarul Dragoș Benea a solicitat lamuriri deoarece in județ nu a fost declarat oficial nici un caz de imbolnavire cu COVID 19: “Am…

- Monica Lewinski denunta folosirea numelui sau in desemnarea procedurii destituirii lui Bill Clinton in urma cu 22 de ani si propune denumiri alternative ale scandalului de atunci, in contextul actualului proces al destituirii lui Donald Trump in Senat, relateaza AFP, potrivit news.ro.In urma…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, da zilnic dovada ca nu citește legile. Iar a spus la Adevarul ca nu crește pensia minima fiindca beneficiarii ei nu ar fi lucrat și ca ar fi ajutor social....