- ALDE a anuntat marti inaintea consultarilor cu Ludovic Orban pe tema datei alegerilor locale ca prioritatea in acest moment ar trebui sa fie investirea unui Guvern cu puteri depline care sa poata adopta masuri pentru limitarea raspandirii coronavirus. De aceeasi parere este si liderul PMP Eugen Tomac,…

- ALDE anunta ca la consultarile de la Palatul Victoria vor participa purtatorul de cuvant, deputatul Varujan Vosganian, si vicepresedintele partidului, deputatul Steluta Cataniciu, si atrage atentia ca prioritatea PNL nu trebuie sa fie alegerile locale, ci investirea unui guvern cu puteri depline."ALDE…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat vineri, pentru AGERPRES, ca va participa la consultarile cu premierul interimar, Ludovic Orban, pe tema stabilirii datei alegerilor locale, apreciind ca o varianta agreata de Uniune se refera la perioada 24 mai - 21 iunie."Am primit si eu, in aceasta…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la un post de televiziune, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus", el adaugand ca organizarea sectiilor de votare in scoli ar fi "un mediu perfect de raspandire…

- Partidul Social Democrat a anuntat, joi seara, ca va fi amanat congresul ce urma sa aiba loc sambata, o parte insemnata a delegatilor fiind implicati in gestionarea pe plan local a masurilor ce se impun pentru prevenirea raspandirii COVID-19. "Avand in vedere confirmarea primului caz de infectare cu…

- Ludovic Orban a declarat luni, dupa citirea moțiunii de cenzura a PSD, ca parlamentarii PNL nu vor vota investirea altui Guvern, chiar daca președintele Klaus Iohannis il va propune tot pe el in funcția de premier. „Daca se ajunge in varianta de anticipate, parlamentarii PNL nu vor vota investirea niciunui…

