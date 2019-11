Stiri pe aceeasi tema

- Sintagma „aria cercului” a fost cea mai cautata pe celebrul motor de cautare Google, in ultimele 24 de ore. Dupa intrebarile adresate celor doi candidați la prezidențiale, dintre care doar Viorica Dancila a raspuns, deși greșit, spre deosebire de Klaus Iohannis care a preferata sa rada fara sa spuna…

- Secția de procurori din Consiliul Superior al Magistraturii se pregatește sa puna un interimar la DIICOT, in urma demisiei lui Felix Banila, la cererea lui Klaus Iohannis și la insistențele ministrului revocat al justiției Ana Birchall. Procurorii din CSM fac un fel de brain storming pentru a gasi omul…

- Situație fara precedent in justiția romaneasca. La acest moment toate marile Parchete sunt conduse de interimari. Parchetul General este condus de o jumatate de an de Bogdan Licu. Acesta a preluat interimar funcția in aprilie, iar delagarea i-a fost prelungita. El a fost numit interimar dupa ce Klaus…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit intr-un interviu acordat DCnews despre “o posibila intelegere tacita” intre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila. Intelegerea, spune Tariceanu ar ajuta-o pe Viorica Dancila sa supravietuiasca in functia de premier. Si presedintele…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca intreg jocul politic, privit in ansamblul sau, da senzația unui blat intre Viorica Dancila și Klaus Iohannis, pentru a merge braț la braț in turul 2 al prezidențialelor. Tariceanu a profețit și a spus ca prin astfel de jocuri, PSD va ajunge un partid…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca PNL doar mimeaza ca vrea sa depuna moțiunea de cenzura, precizand ca este clar ca liberalii au numarul necesar trecerii moțiunii. In opinia liderului ALDE, lui Klaus Iohannis ii convine sa o aiba adversar pe Viorica Dancila. „PNL mimeaza ca vrea sa depuna o moțiune…

- Teodor Meleșcanu nu are parte de susținere din partea propriului partid pentru șefia Senatului. ALDE va intra in cursa cu un alt candidat. Este vorba de Ion Popa. Decizia s-a luat dupa discuții și ședințe prelungite in interiorul partidului condus de Calin Popescu Tariceanu. In cadrul Biroului Politic…

- Criticat extrem de dur de Secția de Judecatori a CSM pentru ca respingerea Danei Girbovan ca propunere pentru funcția de ministru al Justiției, Klaus Iohannis vine cu o contrareplica : “Opinia secției e ingrijoratoare și vulnerabilizeaza”, a spus președintele Iohannis. Secția de judecatori a CSM a transmis…