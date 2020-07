Stiri pe aceeasi tema

- PNL iși anunța intrarea in campanie electorala prin prezentarea programului politic, care va fi lansat sub forma Planului de relansare „Recladim Romania”. Documentul nu ofera soluții practice, fiind doar un...

- Guvernul va anunta un plan amplu de relansare economica Foto: gov.ro. Marti, Guvernul va anunta un plan amplu de relansare economica RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (30 iunie, ora 7:04:53) - Realizator: Un plan amplu de relansare economica va fi anunțat mâine. Premierul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca miercuri va fi prezentat programul de relansare economica si ca va fi prezent presedintele Klaus Iohannis. "Prezentarea programului economic va fi miercuri alaturi de presedintele Romaniei, cu care am colaborat foarte apropiat. Dupa prezentarea programului…

- 556 de persoane vulnerabile din județul Bacau au fost ajutate in mod direct sa treaca mai ușor peste efectele pandemiei de COVID-19. 2 proiecte au fost finanțate in cadrul apelului de finanțare rapida in lupta cu COVID-19 și au ajutat comunitatea locala din județul Bacau, in criza provocata de coronavirus.…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma ca, prin lansarea proiectului politic USL-2, Victor Ponta, liderul Pro Romania, intentioneaza "sa-si subordoneze prin corespondenta PSD" si a anuntat ca va fi candidatul acestei posibile aliante la urmatoarele alegeri prezidentiale."In aceste zile se anunta…

- Fermierii vor putea beneficia, gratuit, de apa pentru irigarea culturilor/ Violeta Raduț: “Necesitatea unei astfel de masuri nu poate fi contestata” in Politic / on 08/05/2020 at 10:22 / Doua proiecte de lege au fost adoptate, miercuri, de Camera Deputaților, prin adoptarea acestora fiind rezolvate…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, i-a ironizat vineri pe liberali dupa ce site-ul Programului IMM Invest a picat, iar ministrul Finanțelor Florin Cițu a acuzat un soi de conspirație. #AgenturiliStraine ataca Guvernul PNL – PCR! Oamenii acestia pur si simplu nu accepta ca #ProstiaUcide ! Aveti mai…

- Violeta Radut, deputat PSD de Teleorman: “Am adoptat proiecte de legi impuse de situatia de criza” in Politic / on 06/04/2020 at 08:12 / In sedinta online de vineri, Camera Deputatilor a adoptat o serie de proiecte legislative legate de contextul creat de pandemia de coronavirus si al caror scop…