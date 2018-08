ALDE a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa punctul de vedere al partidului privind problema suspendarii președintelui Klaus Iohannis, dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea, marți seara, ca nu a renunțat la aceasta idee, dar inca nu știe daca și-a schimbat opinia Calin Popescu Tariceanu, știut fiind ca acesta nu a fost de acord The post ALDE lamurește problema suspendarii lui Klaus Iohannis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .