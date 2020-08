Stiri pe aceeasi tema

- Romania a stat doua luni in stare de urgența, pana pe 15 mai, de cand Guvernul a instaurat starea de alerta, din cauza coronavirusului. Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca, dupa evoluția din ultimele saptamani, cand numarul de cazuri de coronavirus a explodat, o reinstaurare…

- Premierul si ministrii Finantelor si Transporturilor se intalnesc cu reprezentantii Tarom si Blue Air. Ce soluții propune statul pentru salvarea celor doi operatori aerieni Premierul Ludovic Orban, ministrul Finantelor, Florin Citu, si ministrul Transporturilor, Lucian Bode, se intalnesc luni cu reprezentantii…

- "Combinatozaurii din Guvernul PNL nu protejeaza romanii, ci industria pacanelelor! Acesta este programul guvernamental “Ingropam Romania”. Nu s-au lasat pana nu au mai dat pe sest o tura de facilitati fiscale pentru industria pacanelelor! Culmea, intr-o ordonanta de urgenta despre energie si gaze!!!!…

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca va avea, joi, o intalnire cu mai mulți miniștrii și reprezentanții industriei HORECA pentru a stabili data redeschiderii restaurantelor, insa a precizat ca totul va ține de modul in care patronii iși vor asuma sa respecte regulile de distanțare sociala.Citește…

- Conducerea ALDE considera ca decizia anuntata de presedintele Klaus Iohannis, ca dupa 15 iunie sa se redeschida afterschool-urile, gradinitele si cresele private, reprezenta "o discriminare grava a copiilor si a drepturilor lor la ingrijire", pentru ca nu se aplica si celor de stat. ALDE anunta ca va…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus, marți, ca președintele Klaus Iohannis "ne prostește in fața" cand afirma ca Guvernul a luat cele mai bune masuri in criza provocata de coronavirus.

- „Așa cum am spus, Guvernul PNL va incerca sa prelungeasca starea de alerta! Tot așa cum am spus inca de acum cateva zile, ALDE nu va vota aceasta prelungire la prelungire! De ce? Motivele sunt multiple. In primul rand, Guvernul ia decizia de a ne ține alertați inca o luna bazandu-se…

- Seful Executivului a avut, joi, consultari cu reprezentantii industriei jocurilor de noroc, in contextul masurilor pe care Guvernul va continua sa le ia pentru limitarea efectelor in plan economic si social ale crizei coronavirus. "Premierul Ludovic Orban a avut astazi, la Palatul Victoria,…