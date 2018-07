Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii ALDE sustin ca informatiile aparute in spatiul public privind tensiuni din coalitia de guvernare sunt doar „intoxicari", relatiile din cadrul coalitiei fiind „foarte bune". „Impreuna cu partenerii din PSD ne dorim ca obiectivele pe care ni le-am asumat prin programul de guvernare sa le…

- Romania nu figureaza pe lista de distributie a porumbului congelat contaminat cu Listeria Monocytogenes, produs in Ungaria, a anuntat, joi, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Institutia a primit aceste informatii prin Punctul National de Contact al Sistemului…

- Ieri, 21 iunie 2018, intre orele 09.00 – 14.00, politisti din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza orasului Ocna Mures, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc…

- Revista umoristica 'Charlie Hebdo' "nu reprezinta in niciun fel sentimentul opiniei publice franceze", libertatea de exprimare si libertatea presei fiind principii fundamentale ale Republicii Franceze, declara ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, la solicitarea AGERPRES. Recent,…

- Perimetrul a fost salubrizat in doar o ora! Avand in vedere informatiile false care circula in mediul online, care fac referire la salubrizarea Pietei Victoriei, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: Imediat dupa finalizarea manifestarii publice care a avut loc seara trecuta…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 42,53 miliarde de lei, la 31 martie 2018, in crestere cu 25,22% fata de nivelul de la 31 martie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).