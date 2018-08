Stiri pe aceeasi tema

- Ședința cu liderii PSD, desfașurata in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților a fost de fapt CEX-ul partidului. In cadrul acestei ședințe, toate concluziile merg spre o susținere totala a lui Liviu Dragnea și o riposta imediata impotriva ”statului paralel”.Sursele noastre susțin…

- Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit, vineri dupa-amiaza, urmare a sentintei de condamnare a liderului partidului, Liviu Dragnea, in dosarul privind angajarile fictive de la Protectia Copilului Teleorman.

- Ziarul american The New York Times a publicat duminica un amplu comentariu despre lupta impotriva coruptiei si situatia justitiei in Romania. Puternicul lider al partidului de guvernamant din Romania – condamnat pentru frauda electorala, suspectat de furtul a milioane de dolari din fondurile Uniunii…

- Sistemul Basescu care a construit sistemul statului paralel a plecat, dar procurorii corupti si sefa DNA au ramas, a afirmat presedintele PSD, Liviu Dragnea, la mitingul din Piata Victoriei, informeaza...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca prin mitingul de sambata seara din Piata Victoriei se face "un nou pas in lupta cu abuzurile si cu sistemului opresiv format in Romania sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA" si ii cheama pe oameni in strada, potrivit News.ro. "Este vremea…

- Tariceanu sustine ca ALDE si-a asumat inca de la infiintare "sa fie aparatorul drepturilor si libertatilor cetatenilor, o voce puternica in criticarea abuzurilor care au avut loc in ultimii ani, bazate pe deja celebrele protocoale dintre SRI si institutiile din justitie", iar "un adevarat partid…

- Presedintele PNL Ludovic Orban i-a raspuns miercuri senatorului Iulian Dumitrescu spunand ca asteapta ca acesta sa fie la fel de vocal si cand lupta liberalii impotriva abuzurilor. Dumitrescu a votat impotriva sustinerii deciziei lui Orban de a depune plangere penala pe numele Vioricai Dancila.

- Senatorul PNL de Timis, Alina Gorghiu, crede ca mitingul anuntat de PSD pentru sustinerea premierului Viorica Dancila nu va avea loc, asa cum nu au avut loc nici mitingurile impotriva statului paralel sau pentru sprijinirea familiei.Senatorul Alina Gorghiu (PNL) spune, intr-o postare pe Facebook,…