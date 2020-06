ALDE îi face bilanțul lui Florin Cîțu: cele 7 puncte în care a EȘUAT Cei de la ALDE considera ca ministrul Finanțelor, Florin Cițu, pentru a-și acoperi propria incompetența a ajuns sa se laude cu nerealizarile și fac un bilanț al ”insuccesului” ministrului de Finanțe. ”Insuccesul lui Florin Cițu ca ministru al Finanțelor!+ Cand nu ai rezultate și nimeni nu are ce sa zica bine de tine, incepi sa te lauzi singur cu (ne)realizarile. Cam așa și ministrul Cițu, cel care in fiecare saptamana se lauda cu așa-zisul succes „incontestabil” al IMM Invest. Cat de „incontestabil” e acest succes? Sa analizam pe baza cifrelor furnizate de Guvernul PNL. 1)… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Succesul IMM Invest este incontestabil, acesta fiind accesat de 8368 de firme, iar volumul creditelor acordate a ajuns la 7,2 miliarde de lei, si reprezinta 10,5% din stocul total de credite in lei pentru companii, noteaza, luni, ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook."Succesul…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, afirma ca succesul IMM Invest este incontestabil, beneficiind de credite 8.368 de firme. Valoarea creditelor acordate depaseste 7,2 miliarde ceea ce ministrul anunta ca este "un record absolut". "Succesul IMM Invest INCONTESTABIL! Pana acum: 8.368 de firme!!!…

- Succesul IMM Invest este incontestabil, acesta fiind accesat de 8368 de firme, iar volumul creditelor acordate a ajuns la 7,2 miliarde de lei, si reprezinta 10,5% din stocul total de credite in lei pentru companii, noteaza, luni, ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Succesul…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, afirma ca succesul IMM Invest este incontestabil, beneficiind de credite 8.368 de firme. Valoarea creditelor acordate depaseste 7,2 miliarde ceea ce ministrul anunta ca este ”un record absolut”. ”Succesul IMM Invest INCONTESTABIL! Pana acum: 8.368 de firme!!!…

- Guvernul ar putea introduce un memecanism de finanțare complementar Programului IMM Invest. Obiectivul acestui nou mecanism este sprijinirea companiilor pentru a obține, în condiții avantajoase, finanțare pentru achiziționarea de echipamente și utilaje necesare activitații, susține Guvernul.Domeniile…

- "A fost o prima faza a crizei in care s-au injectat bani in economie in toate sectoarele. Intram in etapa a doua, și am intrat și cu IMM-Invest, dar și cu alte programe suplimentare unde eu cred ca trebuie sa alocam resursele in acele sectoare unde vedem un randament din ce in ce mai mare (...).…

- "Cand erati in Opozitie spuneati ca nu ati sustinut niciodata ca statul sa ia cu o mana si sa dea cu alta. Mai tineti minte ce spuneati ca veti face in primele zile de guvernare? Pe primul loc pe lista dumneavoastra era eliminarea pensiilor speciale. De cand ati ajuns la guvernare, ati dat o gramada…

- ALDE lanseaza un atac la adresa ministrului Finanțelor, Florin Cițu, cel care spunea ca site-ul IMM Invest a fost atacat de catre cei care critica Guvernul. ALDE arata ca Florin Cițu are ”mintea incinsa” și recomanda lui Orban sa apeleze la IT-iștii despre care spunea ca nu este corect sa fie scutiți…