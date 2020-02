ALDE Giurgiu trece la PNL, anunţă deputatul Toma Petcu Deputatul Toma Petcu a scris, joi seara, pe Facebook, ca organizatia teritoriala a ALDE Giurgiu trece la PNL.



"In seara zilei de 26 februarie 2020 a fost convocata Delegatia Permanenta Teritoriala ALDE Giurgiu la care au fost invitati si o serie de membri importanti ai partidului. Un numar de 120 de membri s-au intrunit, astfel, pentru a stabili viitorul politic al acestei organizatii. Dupa o prezentare a situatiei politice la zi, s-a dat cuvantul delegatilor care au concis ca ramanerea in acest partid, in conditiile actuale, inseamna de fapt blocarea aspiratiilor comunitatii giurgiuvene.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

