ALDE, excludere europeană. Partidul lui Tăriceanu, replică vehementă ALDE subliniaza ca este iresponsabila catalogarea ALDE drept un partid iliberal. Lui Beate Meinl-Reisinger i se reproșeaza ca cunoaște prea puțin partidul ALDE din Romania. ”In ultimii ani, ALDE Romania s-a dovedit a fi singurul aparator al cetatenilor romani care au asistat frecvent la incalcari ingrijoratoare ale drepturilor si libertatilor individuale prin zeci de mii de mandate abuzive de interceptare, precum si la excesele comise de statul paralel prin protocoale secrete menite sa sporeasca influenta nedemocratica a serviciilor secrete", a scris ALDE pe Facebook. Totodata se puncteaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

