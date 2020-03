Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) a anuntat ca Emil Calota va fi candidatul formatiunii la primaria Ploiesti si Horia-Victor Toma - la presedintia CJ Prahova. Filiala Prahova a ALDE si-a prezentat cei doi candidati in prezenta presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. Emil Calota este inginer de profesie. In perioada 1992-1996 a fost consilier judetean si ulterior a avut doua mandate de primar al Ploiestiului (2000-2004, 2004-2008). Horia-Victor Toma a fost si el primar al Ploiestiului, deputat de Prahova, dar si europarlamentar. In perioada urmatoare ALDE Prahova va prezenta…