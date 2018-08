FC Viitorul intalneste campioana CFR Cluj: Gica Hagi - Avem nevoie de puncte si ne vom lupta pentru ele“

Dupa meciul cu FCSB, pierdut la Ovidiu, in etapa a sasea a Ligii 1, cu 1 4 in care gazdele au evoluat insa din minutul 5 in inferioritate numerica , FC Viitorul are parte de un nou adversar… [citeste mai departe]