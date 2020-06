Gigi Becali a dezvăluit pentru ce sumă ar vinde FCSB şi spune că nu ar sta departe de fotbal

"Nu am profit acum pentru că am 6 milioane de euro băgate în club. Dar ca societate sunt pe plus. Dacă vând toți jucătorii, iau 40 de milioane de euro. Dacă dau echipa pe 50 de milioane? Nu. Aș vinde-o pentru… [citeste mai departe]