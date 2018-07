Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților ALDE, Varujan Vosganian, susține ca nu se discuta adoptarea unei Ordonanțe de Urgența privind aministia și grațierea.”Suntem la curent, suntem informați cu ultimele zvonuri din media, dar ceea ce pot sa va spun este faptul ca nu va fi data o Ordonanța de Urgența privind…

- “Eu zic ca nu va fi niciun OUG pe amnistie (uitarea infracțiunii, dosarul se închide, condamnarea se șterge din cazier) și gratiere (iertare de pedeapsa, dar dosarul se termina și fapta apare în cazier). Asta pentru ca: - un proiect de lege cu privire la grațiere facut de Guvern…

- Jurnaliștii de la G4Media, citand surse PSD, spun ca Liviu Dragnea pune tot mai multa presiune pe guvern pentru adoptarea unei Ordonanțe de Urgența pentru amnistie și grațiere. Potrivit portalului de știri, Ordonanța ar putea ajunge pe masa guvernului marți, iar ministrul Tudorel Toader și-ar delega…

- Tudorel Toader s-a intalnit cu premierul Viorica Dancila, luni, 16 iulie, la sediul Guvernului, cu o zi inainte de ședința de guvern de marți, 17 iulie, și in contextul discuțiilor tot mai insistente despre iminența adoptarii unei Ordonanțe de Urgența pe amnistie și grațiere. Totuși, ministrul Justiției,…

- Au fost anuntate noi proteste antiguvernamentale, astazi, in Piata Victoriei din Bucuresti, in contextul in care s a zvonit ca e posibil sa apara o Ordonanta de Urgenta pentru amnistie si gratiere. In acest sens, pe Facebook a fost creat evenimentul "Alerta OUG 13 se intoarce Nu amnistie Nu gratiere…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, de catre comunitatea #Rezist, in contestul in care in presa au aparut informatii privind o posibila Ordonanta de Urgenta pentru amnistie si gratiere.EXPLOZIV - Cozmin Gușa devoaleaza planul lui…

- Liderul PSD forțeaza adoptarea unei ordonanțe de urgența pentru amnistie și grațiere, dar la acest moment premierul Viorica Dancila se opune și amenința cu demisia, sustine site-ul G4Media.ro, care citeaza surse din PSD.

- Comisia pentru Legile justiției a adoptat modificarea articolului 297 din Codul Penal, care reglementeaza infracțiunea de abuz in serviciu. Acesta a trecut in forma propusa de PSD cu 14 voturi pentru, 7 impotriva și o abținere."Fapta funcționarului public, aflat in exercițiul atribuțiilor…