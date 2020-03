ALDE cere Guvernului măsuri de natură economică şi financiară, în condiţiile situaţiei create de răspândirea coronavirusului ALDE cere Guvernului adoptarea ''rapida'' a unor masuri de natura economica si financiara, in conditiile situatiei create de raspandirea infectiei cu noul coronavirus.



"Luand act ca situatia creata de raspandirea coronavirusului este, prin posibilele sale consecinte, de o gravitate fara precedent, iar contracararea sa obliga la o interventie rapida, eficienta si de amploare, constatand ca Guvernul interimar este preocupat cu deosebire de interesele sale politice, iar actiunile de contracarare a raspandirii coronavirusului, adesea tardive si sporadice, sunt indreptate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au adoptat, luni, un proiect care reglementeaza cadrul general privind conditiile pe care o banca nationala de dezvoltare trebuie sa le indeplineasca pentru a desfasura activitate pe teritoriul Romaniei potrivit Agerpres. Propunerea legislativa, initiata de senatorul PSD Eugen Teodorovici,…

- Cele mai multe companii din Romania nu au o strategie de risc pentru situatii precum epidemia de coronavirus, arata rezultatele unui barometru efectuat de compania de consultanta Frames la comanda Factory 4.0 conference, care precizeaza ca peste 70% dintre cele 300 de firme chestionate se asteapta la…

- Ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, a dispus astazi extinderea procesului de completare a fișelor epidemiologice la nivelul tuturor statelor cu transmitere locala din care revin cetațenii Republicii Moldova, in scopul monitorizarii eficiente a situației epidemiologice și reducerii riscurilor de…

- Aeroportul Internațional Timișoara anunța ca a luat o serie de masuri de prevenție cu scopul de a ține sub control noul tip de coronavirus. De asemenea, reprezentanții instituției informeaza ca vin in sprijinul pasagerilor care sosesc din zonele afectate din Italia, in primul rand cele cu transfer prin…

- Parcurile de distracție Disneyland și DisneySea din Tokyo vor fi inchise timp de aproximativ doua saptamani, din cauza temerii produse de raspandirea coronavirusului."Tokyo Disneyland și Tokyo DisneySea au decis sa se inchida incepand de sambata, 29 februarie, pana duminica, 15 martie" a fost mesajul…

- Uniunea Europeana a activat marti sistemul intern de alerta rapida, pentru a distribui informatiile despre raspandirea coronaviruslui aparut in China, dupa ce s au semnalat imbolnaviri in Franta si Germania, transmite dpa, citeaza Agerpres.Comisarii europeni urmeaza sa discute problema miercuri, a anuntat…

- Autoritațile sunt ingrijorate de raspandirea Coronavirusului de tip nou și a chemat toate instituțiile responsabile sa urmareasca constant situația, urmand sa fie prezentate zilnic note informative in acest sens.

- "CNS Cartel ALFA solicita Guvernului eliminarea din proiectul de lege privind masuri fiscal-bugetare a articolelor referitoare la modificarea modului de calcul al sporurilor Avand in vedere faptul ca Guvernul, angajandu-și raspunderea, a inaintat Parlamentului proiectul de lege PL-x nr.…