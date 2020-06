Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis: Ne pregatim sa atragem fonduri europene substantiale, mai mult decat am avut initial in plan. Banii, pentru autostrazi, cai ferate și energie regenerabila Romania se pregateste sa atraga "fonduri europene substantiale", a declarat presedintele Klaus Iohannis, facand referire la o…

- Ministrul Justiției susține faptul ca este momentul sa se mearga mai departe cu anchetele și urmaririle penale a faptelor infracționale. Citește și: Predoiu: Se aude "o tacere asurzitoare" in CSM despre faptul ca Laurei Codruta Kovesi i-au fost incalcate drepturile "Aceasta pandemie ofera diverse…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat la Digi24, ca in urma rectificarii bugetare, Sanatatea va primi cei mai mulți bani, iar plata șomajului tehnic se va face din imprumuturi deoarece veniturile de la buget sunt in scadere.

- Considerat un traficant de droguri extrem de periculos și lider al gruparii Sportivilor, interlopul Bebino, care este cercetat in stare de libertate pentru tentativa de omor, a ratat ocazia de a fugi din țara, ”din cauza” unor judecatori. In plus, a fost pus sa plateasca și ”deranjul” magistraților.