- Compania miniera Gabriel Resources este in proces cu statul roman si vrea despagubiri de 4,4 miliarde de dolari din cauza opririi exploatarii de aur de la Roșia Montana. O licența de exploatare a zonei fusese eliberata de statul roman companiei canadiene Gabriel Resources in 1999.

- Peisajul cultural minier Roșia Montana din Romania a fost inclus in Patrimoniul Mondial UNESCO. Decizia a fost luata in unanimitate de Comitetul Patrimoniului Mondial in cadrul unei sesiuni online.

- Fostul premier Victor Ponta, unul dintre susțintorii proiectului minier de la Roșia Montana in perioada in care era șeful Guvernului, a reacționat intr-un mesaj pe Facebook, dupa anunțul ca situl a fost inclus in Patrimoniul UNESCO.

- „Pentru Peisajul cultural minier Rosia Montana, inclus astazi in UNESCO, este nevoie de o abordare echilibrata”, a transmis, intr-un comunicat, Mihai Weber, presedintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO, potrivit news.ro.Peisajul cultural minier…

- Peisajul cultural minier Roșia Montana a fost inscris in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia a fost luata astazi, prin consens, de Comitetul Patrimoniului Mondial in cea de-a 44-a sa sesiune, extinsa, de la Fouzhou, China, ce are loc online in perioada 16-31 iulie 2021. Valoarea universala excepționala…

- Ludovic Orban spune ca nu exista o decizie in coaliția guvernamentala despre cum trebuie sa procedeze guvernul in problema Roșia Montana. Orban, cel in mandatul caruia de premier a fost trimis dosarul la UNESCO, a precizat ca au existat discuții intre partidele aflate la putere. ”Am primit…

- Dupa 3 ani de la momentul in care zona miniera istorica din Muntii Apuseni ar fi trebuit sa fie inclusa in Patrimoniul Mondial, Rosia Montana ajunge din nou in atentia UNESCO. In iulie 2018, Romania, prin Guvernul PSD – ALDE, a solicitat amanarea inscrierii Rosiei Montana pe lista situarilor culturale…

