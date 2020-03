ALDE transmite Guvernului Orban, votat sambata de Parlament, ca vrea sa vada masurile pe care le va lua in zilele urmatoare. "Astazi, presedintele ne-a cerut sa ne batem joc de democratie. A investit un prim-ministru care a fost trantit de o motiune de cenzura dupa ce adoptase 25 de ordonante de urgenta, printre care de acum faimoasa ordonanta cu alegerile anticipate, respinsa in integralitatea ei de Curtea Constitutionala a Romaniei. Cu toate acestea, Guvernul Orban a intrunit majoritatea voturilor parlamentarilor. ALDE a refuzat sa fie parte la acest aranjament jenant si am refuzat sa suspendam…