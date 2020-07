Stiri pe aceeasi tema

- Familia comunitații europene a convenit asupra finanțarii, printr-un imprumut comun, pentru a reface economiile. A fost nevoie de un asemenea summit prin care șefii de stat și de guverne au convenit asupra planului de redresare in data de 21 iulie 2020. In fața ultimei provocari, Uniunea Europeana a…

- Premierul Orban trebuie sa le spuna romanilor cat din banii anunțați de președintele Klaus Iohannis ca ar fi fost obținuți de Romania la summitul Uniunii Europene sunt de fapt imprumuturi și nu alocari nerambursabile, cați sunt pentru relansarea economica rapida și cați sunt pentru exercițiul financiar…

- UPDATE. Klaus Iohannis: "Este o zi importanta pntru Romania, am obtinut 79,9 miliarde de euro "Dupa discuții foarte complicate, dupa negocieri foarte complicate, dupa 4 zile și 4 nopți am obținut pentru Romania 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene. Vom folosi aceasta suma de 80…

- In documentul trimis, președintele propune "dezvoltarea capacitații de combatere a informațiilor false, care prezinta un grad ridicat in ceea ce privește alimentarea nesiguranței, prin intermediul sistemului de avertizare a populației in situații de urgența RO-ALERT". Acest cadru ar trebui…

- "Va indemn sa fim mereu mandri de Drapelul Național și de istoria pe care o poarta", a transmis, vineri, președintele Klaus Iohannis cu prilejul Zilei Drapelului Național. Palatul Cotroceni iluminat cu prilejul Zilei Drapelului Național pic.twitter.com/qinKQet82q — Klaus Iohannis (@KlausIohannis)…

- Vedeta Antenei 3 a reactionat dupa ce Mandachi a dezvaluit ce s-a intamplat cu afacerile sale in timpul starii de urgenta instituite din cauza pandemiei de coronavirus. Mandachi care s-a plans de faptul ca, desi pe durata starii de urgenta spatiile comerciale pe care le avea inchiriate au fost inchise,…

- Consiliul IMM a solicitat președintelui Klaus Iohannis, la intalnirea de marți, alocarea a 1 miliard de euro pentru IMM, fara a fi uitate companiile nebancabile, in condițiile in care doar 2 intreprinderi mici și mijlocii sunt bancabile in prezent, anunța MEDIAFAX.Reprezentanții mediului de…

- Majoritatea tarilor europene au depasit perioada de varf a epidemiei noului coronavirus - cu exceptia a cinci tari, intre care si Romania si Marea Britanie - a anuntat luni directoarea agenteii sanitare a Uniunii Europene (UE), care contrazice astfel un anunt in acest sens al Guvernului britanic,…