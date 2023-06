Stiri pe aceeasi tema

- Doi rugbysti de la CSM Constanta, Alexandru Ionut Sava si Marian Muntianu, se pregatesc cu nationala Romaniei de rugby in 7 pentru Jocurile Europene. Reprezentativa tricolora va participa in perioada 25 27 iunie la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023, competitie care este criteriu de calificare…

- Canotoarea Ancuta Bodnar a declarat, luni, la intoarcerea de la Campionatele Europene de la Bled (Slovenia), ca este un sentiment minunat sa fii neinvins din 2019 si ca isi doreste sa mentina sirul victoriilor in proba de dublu vasle cat mai mult timp. "Este minunat sa fii neinvins de atat timp (n.r.…

- In perioada premergatoare Summitului Comunitatii Politice Europene, Aeroportul Internațional Chișinau și parcarea auto din preajma vor activa in regim special, relateaza Jurnal.md . Astfel, in perioada 1 iunie (ora 00:01) – 2 iunie (ora 07:00) Aeroportul Internațional Chișinau este declarat zona temporar…

- Federatia internationala de baschet (FIBA) a anuntat ca a interzis participarea echipelor din Rusia si Belarus la turneele de precalificare pentru Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Tanarul in varsta de 18 ani s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris care vor avea loc in anul 2024. Sportivul roman a reșit sa scoata un timp de 47.61 de secunde la proba de 100 de metri. Iata detaliile mai jos, in articol. In cursul zilei de sambata, David Popovici, in varsta de 18 […]

- David Popovici (18 ani) a cucerit titlul in proba de 100 de metri liber de la Campionatele Naționale de Natație, de la Otopeni. A incheiat cursa in 47,61 secunde, a facut baremul pentru Jocurile Olimpice și este primul sportiv roman sigur de prezența la Paris, in 2024. Delvine Relin Meringor, o atleta…

- Școala Gimnaziala nr.162 din București a fost gazda unui eveniment organizat de COSR (Comitetul Olimpic și Sportiv Roman) cu ocazia zilei internaționale a sportului pentru dezvoltare și pace. Printre participanți s-au aflat mai multe sportive medaliate la Jocurile Olimpice. Gazeta Sporturilor a cerut…

- Guvernul ucrainean a adoptat o lege prin care interzice sportivilor sai sa participe la un concurs de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 daca sunt prezenti si sportivi rusi, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.Secretarul general al guvernului, Oleh Nemcinov, a…