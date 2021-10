Stiri pe aceeasi tema

- De un alt eveniment rutier au fost sesizați miercuri, la ora 14.26, polițiștii Postului de Poliție Bocicoiu Mare de catre un barbat de 33 de ani din Tisa cu privire la faptul ca a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale in satul Tisa, iar conducatorul celuilalt autoturism implicat…

- Miercuri, 20 octombrie, la ora 13.46, polițiștii Biroului de Poliție Transporturi Maramureș au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca, in fața unei societați comerciale din cadrul Punctului de lucru Stația CF Baia Mare, o persoana a fost agresata, victima fiind inconștienta. Deplasați la…

- Sambata, ora 10.12, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca o femeie este agresata fizic de catre fiica ei. La fața locului, polițiștii au identificat victima, o femeie de 78 de ani și persoana banuita de comiterea faptei, o femeie de 56 de ani. In urma…

- Astazi, la ora 10.23, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca pe D.N. 18, in Tauții de Sus, pe strada Forestierilor a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un minor…

- Azi-noapte, la ora 23.27, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca in zona numita Pleșa din Borșa a avut loc un eveniment in care a fost implicat un autoturism de teren. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca pe un drum agricol neamenajat, la o distanța…

- La data de 10 septembrie, polițiștii orașului Baia Sprie au fost sesizați despre producerea a doua furturi in localitatea Tauții de Sus. Deplasați la fața locului, echipa operativa a constatat faptul ca in noaptea de 9 spre 10 septembrie, persoane necunoscute au sustras de la o societate comerciala…

- Miercuri, in jurul orei 23.00, polițiștii Grupei Canine, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat la instersecția strazii Munteniei cu strada Transilvaniei din Baia Mare un autoturism al carui conducator auto conducea haotic pe drumul public. In cauza, polițiștii au procedat la…

- Luni, 26 iulie, la ora 18.19, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui furt de auto din parcarea unei societați comerciale. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca unui tanar de 27 de ani din Baia Sprie i-a fost sustras autoturismul, in valoare de…