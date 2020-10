Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2-4 octombrie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Gherla au desfașurat activitați pentru combaterea incalcarii limitelor legale de viteza, cu scopul prevenirii și reducerii numarului de accidente rutiere. Pe parcursul acestor doua zile, pentru abaterile de la regimul legal…

- Sute de patroni și oameni s-au ales cu amenzi. Politistii din Bucuresti, alaturi de jandarmi și polițiști locali, au dat peste 300 de sancțiuni in urma unor controale facute sambata in piețe, targuri, mijloace de transport in comun, terase și restaurante. In Centrul Vechi s-au dat amenzi de peste…

- In cursul zilei de ieri, politistii rutieri din Borsa, au desfasurat o actiune impreuna cu reprezentanții R.A.R. Maramureș privind identificarea autovehiculelor cu defecțiuni tehnice, iar politistii Secției 7 Poliție Rurala Suciu de Sus si cei din cadrul Politiei orasului Seini, au actionat pe raza…

- Polițiștii valceni au acționat atat pentru combaterea abaterilor savarșite de pietoni, bicicliști și caruțași, cat și pentru combaterea neacordarii prioritații de trecere pietonilor și vehiculelor, pentru depistarea conducatorilor auto aflați sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive…

- Politistii din judetul Alba au aplicat peste 1.100 de amenzi si au retinut 69 de permise de conducere in cadrul unei actiuni de crestere a sigurantei rutiere care s-a desfasurat saptamana trecuta. In perioada 24 – 30 august 2020, politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine…

- Intr-o postare-maraton pe Facebook, oficialii Poliției Romane incearca sa dea cateva raspunsuri la intrebarile opiniei publice legate de evenimentele din jurul inmormantarii interlopului Emi Pian. Conform polițiștilor, in intreaga operațiune ei au procedat corect, conform tuturor normelor in vigoare,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 29 iulie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 90 de sancțiuni contravenționale. Astfel,…

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Oamenii legii au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați și au retinut zeci de permise de conducere. Politistii…