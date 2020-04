Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, politistii au intervenit la un accident rutier produs pe D.N.18B, pe sensul de mers dinspre Suciu de Sus, catre Baia Mare. La fata locului politistii au constatat ca un barbat de 51 de ani, din Suciu de Sus, care se afla la volanul unui autoturism, a pierdut controlul directiei de mers intr-o…

- Azi noapte, in jurul orei 02.00, politistii din Targu Lapus au intervenit la un accident rutier produs de un sofer care circula pe directia Carpiniș – Berința. Ajunsi la fata locului, politistii au identificat un tanar de 19 ani din Berinta. In urma verificarilor politistii au stabilit ca pe fondul…

- Duminica, 8 martie, la ora 20.35 in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Republicii din municipiul Baia Mare, o femeie in varsta de 37 de ani, a surprins si accidentat un tanar de 28 de ani care, in calitate de pieton, s-a angajat in traversarea strazii in zona trecerii pentru pietoni marcata…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice continua actiunile pentru combaterea contrabandei cu tutun. Luni, 2 martie, acestia au pus in aplicare noua mandate de perchezitie domiciliara, pe raza municipiului Baia Mare, la persoane suspecte ca aprovizioneaza comertul stradal cu…

- Joi seara, politistii din Baia Mare au fost sesizati prin SNUAU 112 despre comiterea unui furt dintr-un imobil situat pe strada Gheorghe Bilascu din municipiu. Imediat, politistii s-au deplasat la fata locului si au demarat activitatile specifice in vederea identificarii autorului. Primele informatii…

- Duminica, 19 ianuarie, la ora 07.57, politistii din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au fost sesizati prin SNUAU 112 despre faptul ca un tanar de 30 de ani a fost victima unei talharii. Acesta a declarat ca doi tineri necunoscuti au reusit sa-i sustraga prin violenta telefonul mobil in timp ce…

- Miercuri, 14 ianuarie, la ora 10.03, un baiat a alertat politia, prin numarul unic apeluri de urgenta 112, ca a fost sechestrat pe raza municipiului Sighetu Marmatiei. Apelantul striga dupa ajutor, precizand ca cineva il omoara, apoi a inchis telefonul. Imediat politistii din municipiu au format echipe…