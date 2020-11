Alcoolemie record şi control judiciar pe numele unui tânăr din comuna Şieu Vineri, 6 noiembrie, instanta de judecata a dispus fata de un tanar, masura controlului judiciar pentru 60 de zile, fiind banuit de comiterea de infractiuni la regimul rutier. Marti, 3 noiembrie politistii din cadrul Secției 2 Politie Bogdan Voda, au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale, pe DJ 186 in localitatea Bogdan Voda. In urma verificarilor politistii au identificat un autoturism care prezenta avarii, parcat la aproximativ 100 de metri de locul producerii evenimentului si conducatorul acestuia, un tanar de 21 de ani din comuna Sieu. Politistii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marti seara, un tanar de 21 de ani din Sieu a condus un autoturism pe DJ 186 in localitatea Bogdan Voda, iar la un moment dat, in apropierea magazinului alimentar, nu a observat o movila de pamant de pe partea carosabila, deși era semnalizata corespunzator, intrand frontal in aceasta. In urma impactului…

- A fugit de poliție și s-a oprit cu mașina intr-un gard. S-a intamplat in orașul Dabuleni, din județul Dolj. Șoferul era baut și nu deținea permis de conducere. Potrivit IPJ Dolj, sambata polițiști din cadrul Poliției Orașului Dabuleni, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Mircea…

- Politistii din Salistea de Sus au oprit pentru control un autoturism la volanul caruia a fost identificat un tanar de 23 de ani, din Baia Sprie. Intrucat acesta emana halena alcoolica politistii l-au testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,45 mg/l alcool pur in aer expirat, motiv pentru…

- Aseara, in jurul orei 23.30, politistii din Somcuta Mare au fost sesizati cu privire la faptul ca in localitatea Satulung, in fața unui imobil, se afla un autoturism in șanț. La fata locului politistii au identificat un barbat de 55 de ani, iar in urma verificarilor au constatat faptul ca acesta ca…

- Luni seara, in jurul orei 23.30, politistii din Somcuta Mare au fost sesizati cu privire la faptul ca in localitatea Satulung, in fața unui imobil, se afla un autoturism in șanț. La fata locului politistii au identificat un barbat de 55 de ani, iar in urma verificarilor au constatat faptul ca acesta…

- Ieri, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 32 de ani, din Caianu Mic, cercetat pentru comiterea a infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis și punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat. A fost…

- Mai multe persoane din GORJ și Dolj au fost reținute de polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești pentru savarșirea infracțiunilor de furt calificat in forma continua și talharie. Potrivit primelor infornații oferite de reprezentanții IPJ Gorj, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție…

- La data de 9 septembrie 2020, polițiștii rutieri din Blaj au deschis un dosar penal pentru conducere fara permis, fals in inscrisuri și uz de fals, fața de un barbat de 48 de ani, din comuna Șona. In urma unui control in trafic, acesta ar fi prezentat polițiștilor un permis de conducere care s-a dovedit…