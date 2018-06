Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Primariei Iasi a fost prins in trafic cu o alcoolemie de 5,36 mg/l alcool pur in aerul expirat, informeaza news.ro. Totul s-a aflat dupa ce barbatul a intrat cu masina intr-un sant de pe marginea drumului. Gabriel Gherghesanu, angajat al Primariei Iasi, conducea sambata seara un autoturism…

- Un angajat al Primariei Iasi a fost prins in trafic cu o alcoolemie de 5,36 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa ce a intrat cu masina intr-un sant de pe marginea drumului. Gabriel Gherghesanu, angajat al Primariei Iasi, conducea sambata seara un autoturism Fiat, iar la un moment dat a pierdut controlul…

- Un functionar public din Primaria Iasi a fost prins sambata noapte baut la volan, dupa ce a ajuns cu masina in sant. Functionarul public a ajuns in atentia Politiei dupa ce masina pe care o conducea pe strada Fantanilor din localitatea Vladiceni s a oprit in sant. Testul de la locul incidentului a aratat…

- Barbatul avea o alcoolemie de 5,36 mg/l alcool pur in aerul expirat. El a refuzat recoltarea de sange. Cand a vazut ca au aparut jurnalisti de la "Ziarul de Iasi", barbatul, Gabriel Gherghesanu, a fugit din sediul Potitiei Rutiere si i-a amenintat pe jurnalisti ca ii va da in judecata. El a fost imediat…

- Un tanar de 24 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, dupa ce politistii l-au gasit intr-un sant, unde derapase cu masina, pe fondul consumului de alcool.

- Un accident, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, marți, pe raza localitații clujene Sandulești.”La data de 29 mai a.c., în jurul orei 17:40, pe raza DJ 107 L, în afara localitații Sandulești, a avut loc un accident de circulație produs pe fondul consumului de…

- Un șofer care avea „la bord” o cantitate de bautura aproape de coma alcoolica a provocat un accident grav, in județul Ilfov. Barbatul de 39 de ani conducea o mașina pe o strada din Otopeni, a intrat pe contrasens și a lovit o mașina condusa de o femeie care a ajuns la spital.

- Un sofer a plonjat cu masina direct peste un sens giratoriu de pe DN6, in Bragadiru, anunta Digi 24. Accidentul spectaculos a avut loc luni, iar filmarea face furori in mediul online. Cu o alcoolemie de de 1,37 alcool pur in aerul expirat barbatul nu a mai reusit sa efectueze virajul necesar pentru…