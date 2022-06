Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9 iunie 2022, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de o femeie de 58 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca a fost amenințata de concubin. Din cercetari a rezultat ca, in perioada 1 – 9 iunie 2022, pe fondul consumului de alcool, barbatul, in varsta de 55 de ani, și-ar…

- Marți, 31 mai 2022, intre orele 09:00-15:00, va invitam, de la mic la mare sa participați la activitațile organizate de noi cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului.Toate subunitațile noastre (Detașamentul de pompieri Alba, Detașamentul Aiud, Garda de intervenție Sebeș, Garda de intervenție Blaj…

- La data de 22 mai 2022, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Zlatna au intervenit la un local public din oraș, de unde a fost semnalat faptul ca o femeie a fost agresata. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 37 de ani, din Zlatna, și-ar fi agresat soția, de care este desparțit in fapt,…

- La data de 17 mai 2022, Secției 3 Poliție Rurala Aiud, sprijiniți de polițiștii din Teiuș, au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un tanar, de 22 de ani, din Teiuș, care este banuit de furt.In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 10 mai 2022, s-ar fi deplasat cu o autoutilitara pe…

- La data de 01.05.2022, in jurul orei 14,30, doi frați, din municipiul Alba Iulia, un baiat de 14 ani și o fata de 12 ani, in timp ce circulau cu un ATV, in scop de agrement, in afara drumului public, in zona denumita ”Rapa Roșie”, situata in apropierea municipiului Sebeș, au cazut in rapa. La locul…

- La data de 06 aprilie 2022, in jurul orei 19.30, polițiștii din Sebeș au intervenit la un bloc de locuințe din municipiu de unde a fost semnalat faptul ca o persoana face scandal. Din primele cercetari efectuate de polițiștii, a rezultat ca un barbat de 46 de ani, din Sebeș, ar fi incalcat ordinul de…

- Marți, 29 martie 2022, o patrula de jandarmerie a intevenit in urma unui apel primit prin 112, pe strada Calistrat Hogaș din municipiul Alba Iulia. In urma verificarilor efectuate la fața locului, jandarmii au constatat ca, in timp ce iși plimba cainele din rasa pechinez, un barbat a fost atacat de…

- La data de 20 martie 2022, in jurul orei 10.00, polițiștii din Campeni au depistat un tanar, de 23 de ani, din oraș, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, pe raza orașului Campeni, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…