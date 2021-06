O vanzatoare dintr-un bar situat in apropierea unei sectii de votare din comuna Ozun, judetul Covasna, a fost amendata cu suma de 2.200 de lei. „Astazi, 27 iunie, ora 13,25, IPJ Covasna a fost sesizat prin apel 112 despre faptul ca in fata unui bar din comuna Ozun, in apropierea unei sectii de votare, se consuma bauturi alcoolice. In urma verificarilor efectuate, politistii au identificat un barbat care consuma bauturi alcoolice in exteriorul unui local, in cauza fiind luata masura sanctionarii contraventionale cu amenda in valoare de 2.200 lei, atat a acestuia, cat si a vanzatoarei care a comercializat…