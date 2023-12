Alcool, singurătate, depresie… 15 factori medicali și sociali care măresc riscul de demență precoce Cercetatorii britanici au publicat saptamana aceasta un studiu, in revista Jama Neurology, care identifica 15 factori medicali și sociali ce maresc riscul de demența precoce. Pentru a stabili ce factori medicali și sociali maresc riscul de demența precoce, cercetatorii au analizat baza de date aparținand unui numar de 350.000 de persoane cu varste sub 65 de ani. Pana acum, in cazul persoanelor in varsta declinul cognitiv a fost legat de alimentația dezechilibrata și sedentarismul. ”Studiul nostru a identificat 15 factori legați de stilul de viața și de sanatate care au fost asociați cu incidența… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

