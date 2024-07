Stiri pe aceeasi tema

- Prințesa de Wales a fost ovaționata duminica, la finala masculina de la Wimbledon, dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic. Potrivit BBC, primirea a fost cat se poate de calduroasa, cu ovații, in picioare, din partea mulțimii. Ea asista la finala alaturi de fiica sa, Prințesa Charlotte, și de sora…

- Carlos Alcaraz (21 de ani, 3 ATP) l-a invins pe Novak Djokovic (37 de ani, 2 ATP), scor 6-2, 6-2, 7-6(4) in finala Wimbledon 2024. Ibericul e pregatit pentru finala Euro 2024. Carlos Alcaraz va sarbatori al doilea trofeu cucerit la Wimbledon in fața televizorului. Va susține naționala Spaniei in finala…

- Carlos Alcaraz a omorat suspansul și a transformat o finala de Wimbledon contra lui Novak Djokovic intr-o partida care a curs intr-o singura direcție in mare parte din timp. Ibericul este vechiul și noul campion de la All England Club, al patrulea titlu de Grand Slam din cariera. De cealalta parte,…

- Novak Djokovic (37 de ani # 2 ATP) vrea sa-și ia revanșa in fața lui Carlos Alcaraz (21 de ani # 3 ATP) in finala de la Wimbledon, dupa ce spaniolul l-a invins in 2023 la All England Club. # Ultimul act a inceput duminica de la ora 16:00 și este liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport 2 Trofeul…

- Printesa de Wales, primita cu ovatii la finala masculina de la Wimbledon. Este a doua aparitie a ei dupa diagnosticarea cu cancerPrintesa de Wales asista duminica la finala masculina de la Wimbledon, dintre Carlos Alcaraz si Novak Djokovic. Ea a fost primita de public cu ovatii, potrivit stiripesurse.ro.Printesa…

- Prințesa de Wales asista duminica la finala masculina de la Wimbledon, dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic. Ea a fost primita de public cu ovații. A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales ????#Wimbledon pic.twitter.com/HGcphka27P— Wimbledon (@Wimbledon) July…

- Carlos Alcaraz, 21 de ani, l-a invins pe Daniil Medevedev și s-a calificat astfel in finala Wimbledon. Dupa meci, a menționat iminenta finala de la Euro 2024, Spania - Anglia, fiind intampinat cu fluieraturi de catre publicul englez. Pentru al doilea an consecutiv, Carlos Alcaraz va juca in ultimul…

- Carlos Alcaraz, 21 de ani, l-a invins pe Daniil Medevedev și s-a calificat astfel in finala Wimbledon. Dupa meci, a menționat iminenta finala de la Euro 2024, Spania - Anglia, fiind intampinat cu fluieraturi de catre publicul englez. Pentru al doilea an consecutiv, Carlos Alcaraz va juca in ultimul…