AlbWho lanseaza “Tentatii”, impreuna cu Dara

“Tentatii” este o piesa despre cum sentimentele castiga mereu lupta cu ratiunea, iar din aceasta lupta a luat nastere aceasta piesa. AlbWho, pe numele ei – Alexandra Albu, este un producator promitator, care fara doar si poate, incepe sa ia prin surprindere industria muzicala romaneasca. La sfatul unui prieten, ea a pornit acum 7 ani pe drumul unei cariere in muzica si in urma cu 5 ani a inceput sa mixeze multimilor. Sfatul pe care l-a primit nu a fost unul rau deloc, iar asta e dovedita de o serie lunga de remixuri pentru artisti consacrati precum Alina Eremia, Irina Rimes, The Motans, Delia,…