Albumul “Ispita”, de la Celelalte Cuvinte, este acum disponibil pentru achizitionare in format fizic

Albumul lansat acum 23 de ani de Celelate cuvinte a fost relansat in format fizic si este disponibil pentru achizitionare in reteaua OMV-Petrom, mai precis: benzinariile Lukoil, OMV, Petrom, Gazprom si Mol. “Ispita” a fost lansat de Celelalte Cuvinte in anul 1997, in format fizic, doar pe caseta audio. Prin textele lui Marcel Breazu, albumul ne vorbeste despre tentatiile cu care se confrunta un individ pe parcursul vietii si analizeaza in profunzime relatia dintre om si ideea lui de ispita. Produs de regretatul Alex Perin, albumul are un sound de rock progresiv, imbinat cu aceleasi influente din…