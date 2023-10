Albion Rrahmani a fost operat cu succes, dupa accidentarea suferita la echipa nationala. Rapid a transmis un mesaj de incurajare pentru varful de 23 de ani, care va lipsi de pe teren trei luni. Albion Rrahmani traversa o forma de vis la Rapid, pana la accidentarea suferita in preliminariile EURO 2024. Atacantul a marcat sase […] The post Albion Rrahmani a fost operat! Mesajul postat de rapidisti: „Sa revii mai puternic!” appeared first on Antena Sport .