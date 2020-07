Albinele, specie pe cale de dispariție

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai rar peste din Europa, care traieste numai in Arges. Este o specie endemica, cu areal foarte restrans, pe numai 10 km din lungimea unui rau. O specie nocturna, insectivora, bentica, strict reofila,...

- Toti cei care activeaza in agricultura si au fost afectati de pandemia Covid-19 vor beneficia de anumite forme de sprijin, iar acestea vor fi afisate pe site-ul ministerului in saptamanile urmatoare, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de…

- Toti cei care activeaza in agricultura si au fost afectati de pandemia Covid-19 vor beneficia de anumite forme de sprijin, iar acestea vor fi afisate pe site-ul ministerului in saptamanile urmatoare, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa.…

- Potrivit lui Ricky Gervais, albinele sunt mai importante decat oamenii. Actorul de comedie in varsta de 59 de ani este de parere ca lumea „ar fi un loc mai bun” daca oamenii nu ar mai exista. „Noi suntem parte din natura – nu suntem deasupra ei – nu suntem noi la conducere. Nici macar nu suntem […]

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie au decodificat sunetele emise de albina matca pentru a asigura reproducerea coloniilor in sezonul de roire. Cercetatorii au folosit detectoare de vibratii foarte sensibile pentru a inregistra doua sunete distincte. Ei spera ca descoperirile lor sa ii ajute pe apicultori…

- Trei minori in varsta de 8, 10 și 12 ani din Bolivia s-au lasat mușcați de un paianjen din specia „Vaduva neagra” (Latrodectus mactans)cu scopul de a se trnsforma in Spider-man. Nu este o gluma! Toți trei au ajuns de urgența la spital.

- O capra neagra și-a gasit sfarșitul pe marginea drumului național 66, in Defileul Jiului. Cel mai probabil aceasta a cazut de pe stanci. Potrivit cunoscatorilor, animalul avea o rana mai veche la un picior. Specie protejata prin lege in țara noastra, capra neagra traiește vara in pajiștile…

- Substanta ce va fi folosita este Solfac Trio EC 200, un insecticid piretroid concentrat impotriva insectelor (inclusiv capuse) care in pricipiu nu este daunator pentru oameni, pasari si animale.