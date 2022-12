Albești, aderare la Asociația Comunelor din România Consilierii locali ai comunei Albești și-au dat acordul joi, 15 decembrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, pentru aderarea comunei Albești la Asociația Comunelor din Romania (ACoR), incepand cu data de 1 ianuarie 2023. Totodata, aleșii locali din Albești au aprobat participarea funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primariei comunei Albești și al … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

