- Saptamana aceasta, de joi, de la ora 20:00, incep confruntarile individuale, pe traseele spectaculoase din Republica Dominicana! Dupa jumatate de an de competiție acerba, ce a ținut cu sufletul la

- Albert Oprea risca eliminarea de la „Survivor Romania”. In ediția din 11 iunie, Razboinicul a fost nominalizat de colegii lui pentru a parasi competiția. Vazand voturile colegilor, el a reacționat. Concurentul nu e surprins de nominalizarile facute de coechipierii sai și susține ca in acest moment nu…

- Albert Oprea sufera o accidentare grava pe traseul de la „Survivor Romania” in ediția din 4 iunie. Concurentul din echipa Razboinicilor a cerut de urgența ajutorul medicului. Albert Oprea intra increzator pe traseul de la „Survivor Romania” la fel cum o facea și la inceput. E in competiția din Republica…

- Bogdan Urucu intrase recent in echipa Razboinicilor de la „ Survivor Romania ”, reușind sa aduca doar cateva puncte pentru echipa. Din pacate, acesta a fost eliminat din competiție, in ediția de duminica seara, iar acum, scoate la iveala amanunte mai puțin știute despre ce s-a intamplat in Republica…

- Albert face parte din echipa Razboinicilor de la „Survivor Romania”. E prezent in competiție inca de la inceput, inca de acum trei luni de zile. Nu foarte multe se știu despre viața acestuia, concurentul a facut acum dezvaluiri personale.Albert de la „Survivor Romania” a povestit ca a avut o copilarie…

- Survivor Romania și-a luat adio de la inca un concurent extrem de iubit de public. Din pacate, un alt sportiv a parasit experiența unica din Republica Dominicana. Ce s-a intamplat și cum au reacționat coechipierii? Suvivor Romania 2021: eliminare fulgeratoare. Anunțul șocant al prezentatorului Eliminare…

- Eliminat din actuala editie a emisiunii-concurs “Survivor” (Kanal D), fostul mare luptator Catalin Morosanu ne-a acordat un interviu, in exclusivitate, la intorcerea in Romania. El ne-a povestit, in exclusivitate pentru playtech.ro, despre experienta traita in Republica Dominicana, vreme de trei luni.…

- O noua victorie și o noua recompensa! Faimoșii de la "Survivor Romania" sunt rasplatiți cu un concert in afara insulei unde au loc toate jocurile competiției. Totul dupa ce i-au invins pe Razboinici. Faimoșii au primit in echipa lor acum cateva zile forțe proaspete, pe Raluca Dumitru și pe Irisha, și…