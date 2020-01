Albert Einstein cel-cu-limba-scoasă se găseşte pe cea mai mică monedă din lume Reversul monedei prezinta inscriptia Helvetia, simbol al Elvetiei, dar si o cruce. Imaginea pe care Elvetia a pus-o pe cea mai mica moneda din lume este si cea mai cunoscuta a celebrului fizician, este vorba de cea cu limba scoasa. Moneda este din aur si cantareste 0,063 grame, este ambalata in capsule de metacrilat transparent si este insotita de brosuri de prezentare in engleza si franceza. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, cu tot cu semnaturile guvernatorului Monetariei Elvetiene si a casierului central. Tirajul pentru aceste monede este de 999. Piesa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

