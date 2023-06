Stiri pe aceeasi tema

- In noiembrie 1922, Einstein calatorea din Europa in Japonia pentru o serie de prelegeri pentru care a fost platit cu 2.000 de lire sterline de catre editorul și gazdele sale japoneze, potrivit biografiei lui Walter Isaacson, "Einstein: Viața și universul sau". In timpul calatoriei, Einstein care pe…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, afirma, in mesajul transmis de Ziua Internationala a Copilului, ca viitorul lumii este in mainile copiilor, referindu-se si la summitul Comunitatii Politice Europene care incepe joi la Chisinau, unde se va discuta despre cum pot fi readuse si mentinute pacea…

- Tragic accident de munca la Rafinaria Petromidia. Dupa ce un barbat si a pierdut viata si starea femeii implicate s a agravat. Din nefericire, si femeia a decedat. Sora acesteia a postat pe pagina de socializare un mesaj incarcat de durere. Te iubesc sufletu meu bun Nu stiu daca va mai fi pe acest pamanat…

- Premierul japonez Fumio Kishida a fost evacuat sambata dintr-un loc in care susținea un discurs in aer liber, dupa ce s-a auzit un „sunet asemanator unei explozii”. Agenția locala de știri Kyodo news, citata de CNN, a relatat ca un barbat a fost arestat.

- Nuno Claro (46 de ani), multiplu campion cu CFR Cluj, a renunțat la Portugalia natala și s-a mutat definitiv in Romania # S-a casatorit cu o romanca, Teodora, iar acum cei doi au grija de un restaurant și o pensiune lasata moștenire, pe „Cetațuia” Clujului Gazeta Sporturilor continua astazi serialul…

- Un "fenomen" incredibil aparut pe cer a bagat spaima in locuitorii Craiovei. Aceștia se tem ca din aceasta cauza se vor imbolnavi, vor ajunge la spital și mai mult, ca viața lor este pusa in pericol. Despre ce este vorba și ce i-a speriat atat de tate.

- Imagini rare cu cea mai mare felina a Europei, au fost surprinse in Munții Fagaraș . Un ras a fost filmat in timp ce se plimba prin padure. Camerele de monitorizare din Munții Fagaraș, au surprins zilele trecute, un ras, considerat cea mai mare felina din Europa. Fundația Conservation Carpathia a postat…

- Narcis Ianau a fost finalist in prima ediție de la ”Romanii au Talent” și, in accepțiunea multora, ar fi meritat sa ia premiul. In ajuns mai departe decat a visat. In urma cu 12 ani, tanarul cu voce impresionanta a pierdut competiția de talente in fața lui Adrian Țuțu, insa a caștigat respectul intregii…