Albeni accident cu o victimă și un autoturism implicat In timp ce un barbat, de 38 de ani, din Albeni, conducea un autoturism pe raza localitații, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției de mers și a iesit in afara parții carosabile, rasturnandu se in șanț.In urma impactului șoferul a suferit leziuni care au facu imposibila testarea cu aparatul etilotest, fiind transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.In cauza d a informat dosar penal pt vatamare corporala din culpa. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

