- Albania poarta discutii cu NATO despre constructia unei baze navale la Porto Romano, de la Marea Adriatica, a declarat vineri prim-ministrul Edi Rama, intr-o conferința de presa, citat de Reuters.

- „Un summit al liderilor Uniunii Europene si al liderilor din Balcani nu a reusit joi sa depaseasca impasul in ceea ce priveste candidatura de aderare la UE a Macedoniei de Nord si a Albaniei, chiar daca Ucraina si Republica Moldova urmau sa devina candidat oficial la aderare”. „Ceea ce s-a intamplat…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca atacurile masive aeriene și de artilerie ale Moscovei au ca scop distrugerea intregii regiuni Donbas și a indemnat aliații Ucrainei sa accelereze trimiterea de arme grele, relateaza Reuters. Lupta pentru orașele Sievierodonetsk și Lysychansk din regiunea…

- Germania isi mentine obiectivul de a deveni independenta de importurile de petrol rusesc pana la finalul anului, a anuntat marti cancelarul Olaf Scholz, adaugand ca optiunile privind modul in care va fi gestionata rafinaria Schwedt inca urmeaza sa fie stabilite, transmite Reuters. Intrebat daca nationalizarea…

- Slovacia importa din Rusia aproape tot petrolul de care are nevoie, iar tara sustine ca are rezerve suficiente pentru 120 de zile. Din acestea motive, Slovacia va incerca sa obtina o exceptie de la orice embargou impotriva petrolului rusesc care va fi convenit de Uniunea Europeana in urmatorul sau pachet…

- UPDATE Comisia Europeana ar putea acorda Ungariei si Slovaciei o exceptie de la embargoul privind achizitiile de petrol din Rusia, care este pregatit in prezent de executivul european, avand in vedere dependenta crescuta a celor doua state membre de titeiul rusesc, au declarat luni pentru Reuters doi…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunțat miercuri ca Uniunea Europeana nu are niciun rol in contractele sale cu Gazprom prin care Moscova furnizeaza gaze naturale țarii și ca Budapesta lucreaza la o soluție pentru a putea face plațile, relateaza Reuters.Ungaria iese din rand și dupa noile…