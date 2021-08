Albania este prima țara NATO care și-a anunțat sprijinul pentru afganii care parasesc țara. Președintele albanez a spus ca va oferi gazduire temporara pentru cateva sute de afgani intelectuali, femei cu responsabilitati in fosta administratie afgana, functionari si alte persoane amenintate de talibani. “Albania, membra a NATO, este dispusa sa isi asume partea sa […] The post Albania va gazdui refugiați din Afganistan. Este prima țara NATO care iși anunța sprijinul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .