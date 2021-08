Albania si Kosovo afirma ca se pregatesc pentru primirea de refugiati afgani care sunt expusi riscului comiterii unor abuzuri de catre talibani, care au preluat puterea in Afganistan, transmite luni DPA.



Premierul albanez Edi Rama si presedintele kosovar Vjosa Osmani au anuntat duminica, pe Facebook, ca vor da curs unei cereri din partea Washingtonului de a gazdui temporar refugiati afgani care ulterior vor fi adusi in SUA.



In urma relatarilor privind comiterea de atacuri asupra civililor, asasinate tintite si alte abuzuri grave contra drepturilor omului in timpul ofensivei…