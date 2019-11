Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare care cauta sub ruine dupa puternicul cutremur din Albania au gasit alte 10 cadavre, ceea ce face ca numarul total al persoanelor decedate în urma catastrofei sa ajunga la 40, a anunțat joi Ministerul Apararii, relateaza AFP. Seismul de magnitudine 6,4, cel mai puternic…

- Echipa Romania TV se afla in continuare la Durres, oras albanez grav afectat de cutremurul din zorii zilei de marti, jurnalistii observand cu atentie operatiunile de salvare care se deruleaza chiar sub ochii lor. Unul dintre locurile unde s-a filmat a fost in apropierea marii, unde aproape…

- Cel mai puternic sesim care s-a produs in ultimii 40 de ani in regiune a indoliat Albania. Sunt cel puțin 30 de morți, dar echipele internaționale de salvare se tem ca bilanțul va fi mult mai tragic. Un reportaj in exclusivitate semnat de Andreea Anghel și Romeo Stancu.

- Echipele speciale de salvatori plecati in Albania dupa cutremurul care a avut loc marti dimineata cauta supravietuitori sub o cladire prabusita din orasul Durres, a declarat, joi, Raed Arafat, secretar de...

- Pompierii romani cauta supraviețuitori in orașul albanez Durres, dupa seismul devastator. Salvatorii din Romania s-au instalat intr-o baza navala și au inceput operațiunile. MAI i-a trimis și lui Klaus Iohannis documente și pozele cu intervențiile salvatorilor romani.Citește și: ULTIMA ORA…

- Miercuri este zi de doliu in Albania dupa ce un seism puternic produs marți, cel mai violent din ultimele decenii, a lasat in urma peste 30 de morți și sute de raniți. In orașul Durres, cutremurul a luat multe vieți și a facut pagube uriașe.

- Echipele speciale de salvatori plecati in Albania dupa cutremurul care a avut loc marti dimineata cauta supravietuitori sub o cladire prabusita din orasul Durres, a declarat, joi, Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne. Romania a trimis inca de miercuri in Albania…

- Raed Arafat a anunțat ca Romania trimite o echipa de salvare in Albania. Vor fi trimise doua avioane militare care vor avea la bord, printre altele, și o echipa de cautare - salvare, potrivit Digi24. 52 de romani vor ajunge, cu doua avioane MapN, in cursul zilei de marți, pentru a ajuta la cautarea…