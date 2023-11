Stiri pe aceeasi tema

- Anglia – Malta 2-0 și Italia – Macedonia de Nord 5-2 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. A fost spectacol in preliminariile EURO 2024. Rezultatele serii sunt AICI. Dupa rezultatele din aceasta seara, Albania și Danemarca s-au calificat la Campionatul European din 2024, care va avea loc in Germania.…

- Calificari Euro 2024: Danemarca s-a calificat la turneul final dupa 2-1 cu SloveniaEchipa nationala a Danemarcei a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa nationala a Sloveniei si s-a calificat pentru turneul final al Euro 2024, informeaza Agerpres. Pe Parken Stadion, la Copenhaga,…

- Naționala de fotbal a R. Moldova a disputat astazi, 17 noiembrie, penultimul meci din campania de calificare la Campionatul European de Fotbal din Germania din vara anului 2024. Meciul pelungit cu șase minute cu naționala Albaniei s-a incheiat cu egalitate, cu scorul 1-1, pe stadionul Zimbru din Chișinau.…

- Echipa nationala U21 a Romaniei a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, echipa nationala U21 a Armeniei, intr-un meci contand pentru grupa E a calificarilor pentru Euro U21 din 2025, potrivit news.ro.Pe stadionul Giulesti, tricolorii lui Daniel Pancu au deschis scorul prin Vulturar, in…

- Naționala de fotbal pe plaja a Moldovei a invins, ieri, selecționata Franței in cel de-al doilea meci din faza play-out a Diviziei A de la Euro Beach Soccer League 2023. Echipa noastra s-a impus cu scorul de 3-2, prin reușitele lui Grigore Cojocari, Eugeniu Borovschi și Stanislav Moraru. Naționala noastra…

- Naționala de fotbal pe plaja a Moldovei a cedat marți in fața selecționatei din Belarus. Echipa noastra a pierdut cu scorul de 9-1 in primul meci din faza grupei A a Diviziei A de la Euro Beach Soccer League 2023, competiție echivalenta Campionatului European de fotbal. Partida a avut loc pe Spiaggia…

- Naționala de juniori U15 a Moldovei a invins selecționata similara a Estoniei in meciul de debut la turneul de Dezvoltare UEFA din Estonia. Partida de pe stadionul TNKT din Tallinn s-a incheiat cu scorul 2-4 pentru tricolorii mici, informeaza FMF.